“Nunca ha habido alianza con Uribe, hasta el día de hoy no he hablado con él”: Ingrid Betancourt

En entrevista con Sigue La W, la candidata presidencial Ingrid Betancourt habló sobre el ambiente político que se vive actualmente y las posibilidades que tiene que llegar a la segunda vuelta. Además, respondió a quienes la critican por su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según comentó la candidata, no tiene una alianza con el exsenador Uribe. Sin embargo, fue altamente criticada por haber aceptado que tiene cercanía con él.

“Cuando digo que sí me puedo reunir con Uribe se arma la polvorera, pero no se arma cuando Petro dijo que se tomaba un aguardiente con Uribe (…) aquí hubo una perversión y un ánimo de hacer daño, de transformar algo que era simplemente una voluntad de gratitud con Uribe, porque sí, le debo mi libertad, le debo estar viva, es algo que tengo que reconocer”.

De acuerdo con Ingrid Betancourt, las personas que se dedicaron a divulgar una supuesta alianza entre ella y el expresidente Uribe fueron personas cercanas al excandidato Alejandro Gaviria. “Eso lo hicieron personas allegadas a Alejandro Gaviria, esa fue una de las venganzas diciendo ‘la alianza con Uribe’, cuando nunca ha habido alianza con Uribe, hasta el día de hoy no he hablado con él”.

Para finalizar, Betancourt dejó claro que ella no tiene “personalismos”. Indicando, además, que “yo no me devolví al país a hacer política después de muchos años, después de reconstruirme moralmente después de la selva, para venir a acomodarme con las maquinarias”.

Escuche la entrevista completa a continuación: