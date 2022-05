Kylie Minogue lanza un remix de su éxito ‘Can’t get you out of my head’ en el Festival de Cannes

CANNES, FRANCE - MAY 19: Kylie Minogue is seen during the 75th annual Cannes film festival at on May 19, 2022 in Cannes, France. (Photo by Edward Berthelot/GC Images) / Edward Berthelot

La cantante australiana Kylie Minogue lanzó este jueves en Cannes junto a la artista surcoreana Peggy Gou un remix de su ‘Can’t get you out of my head’, canción que hace 20 años se convirtió en un éxito al momento y que se ha mantenido desde entonces como un clásico de la música pop.

La canción y el videoclip, en el que aparecen las dos, vio la luz en el marco del Festival de Cannes de la mano de la marca de helados Magnum, que este año ha apostado por renovar los clásicos bajo el lema “Classics can be remixed”.

Un clásico, según señaló la intérprete en su presentación ante la prensa, es algo “que aguanta el paso del tiempo y que todavía conmueve a la gente”.

“Can’t get you out of my head salió por primera vez al mercado en 2001. “A veces en la vida parece que los planetas se alinean y en esa época sentí que todo funcionaba”, afirmó la cantante, de quien “Fever” está considerado su mejor álbum y el de mayor éxito comercial, con sencillos como ese o “In your eyes” y “Love at first sight”.

Para Peggy Gou, que además de DJ es productora musical y diseñadora de moda, no se trataba de “hacer algo mejor, sino diferente”: “Es una canción que no te puedes quitar de la cabeza y es un honor poder hacer el remake”, añadió.

A Minogue, de 53 años, se la conoce como la “princesa del pop” y, según recuerda Magnum, es la primera artista femenina que ha conseguido liderar la lista de ventas de álbumes en cinco décadas distintas desde su debut en 1987.

La cantante australiana admitió sin timidez cómo su trayectoria forma parte de la industria de la música: “Creo que sí he influido a la siguiente generación de estrellas del pop. Hay un montón de donde escoger. Son 35 años de carrera y de canciones y diferentes eras en ese tiempo”, dijo.

Minogue disfruta de que a sus conciertos vaya todo tipo de público, “de niños de seis años a drag queens”, e indicó que uno de los mejores consejos recibidos en su carrera es olvidarse de las preocupaciones.

“Cuando te encuentras mal pero tienes que actuar durante dos horas y media, lo mejor es dejar de pensar en ello y simplemente cantar”, dijo.

Su unión con Magnum y con Peggy Gou, tal y como añadió en una nota de prensa el vicepresidente del negocio de helados y de alimentación de Unilever, Xavier Mon, “pretende mostrar a todas las personas que los clásicos pueden ser renovados”.

Esa colaboración, en la que confluyen el mundo de la cultura pop coreana y la nostalgia de los años 2000, “invita a estimular los sentidos”, recalcó.

Para Minogue, solo hay que estar atento para encontrar el placer: “Abre los ojos y la mente y lo encontrarás en muchos sitios. La vida está llena de momentos y lo que ha pasado en los últimos dos años te hace apreciar los buenos”, apuntó en Cannes, cuya 75 edición del Festival se celebra desde el pasado martes y hasta el 28 de mayo.

La presentación de la canción y del videoclip fue acompañada del lanzamiento de dos respectivos helados concebidos por Minogue y por Peggy Gou. El de la australiana inspirado en el pegadizo estribillo inicial de su canción, con el “la la la” marcado en el mismo, y el de la surcoreana decorado con su propio logo.