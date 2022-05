“Yo solo quiero que Rodolfo le dé un cachetadón de los que sabe a Petro”: Marbelle

¿Falla el protocolo en Palacio?

Sorpresa fue la que se llevó la representante Katherine Miranda, quien no fue invitada a la sanción de la ley de su autoría. Increíblemente no es la primera vez, ya ha ocurrido dos veces. La ley que se sancionó fue la de segundas oportunidades para pospenados.

Al respecto la congresista únicamente expresó desde su cuenta de Twitter: “Por segunda vez @IvanDuque no me invita a la sanción de una ley de mi autoría, es evidente la mezquindad de reconocer el triunfo y trabajo de una mujer de oposición. No importa ¡Soy feliz! Es ley, las segundas oportunidades”.

¿Qué pasará en el palacio y en el Ministerio del interior?

Arrancó la carrera a la Alcaldía de Bogotá:

No se han acabado las elecciones presidenciales aún y cada vez suenan más nombres de futuros candidatos a la Alcaldía de Bogotá.

Al Oído conoció en primicia que el concejal Diego Cancino, del Partido Verde, muy reconocido por la defensa de ciudadanos ante abusos policiales, y que actualmente es jefe de debate en Bogotá de la candidatura de Gustavo Petro, será candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Polémica de Marbelle

Nuevamente la cantante Marbelle encendió polémica en las redes sociales, muy temprano expresó desde su cuenta de Twitter:

“Yo solo quiero que Rodolfo le dé un cachetadón de los que sabe a Petro”.

Algunos tildaron a la artista de promover la violencia por diferencias políticas.