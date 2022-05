“Rodolfo Hernández es el único candidato que puede derrotar a Gustavo Petro”: Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre las razones que la llevaron a apoyar la candidatura de Rodolfo Hernández a la Presidencia de la República a solo una semana de las votaciones.

“Estamos muy cerca y no damos más espera. Debo llamar la atención sobre la responsabilidad histórica que tenemos. Tuvimos una reunión y luego una asamblea con el partido. Fue una decisión unánime”, señaló.

“Apoyar a Rodolfo en este momento es una manera de decirle al país que hay otra opción. Es el único candidato que puede derrotar a Gustavo Petro (…). Creo que él puede ser la gran sorpresa al pasar a una segunda vuelta”, agregó.

Asimismo, resaltó la fuerza que tiene Hernández a través de redes sociales y lo que denominó como la “determinación política” que tiene.

“Él no tiene maquinarias, tiene una fuerza en las redes. Creo que en el caso de Rodolfo no hay intercambio de votos con nadie, no hay compra de votos. Lo que le he oído son sobre sus denuncias y me dice que probará que eso es falso (…). Es un hombre capaz de tomar decisiones, con determinación política”, indicó.

Por otro lado, le extendió nuevamente la invitación a Sergio Fajardo para que se una y apoye a Rodolfo Hernández, pues para ella está en juego “el futuro del país”.

“Entiendo que para Sergio haya sido un momento duro, pero estamos hablando del futuro de Colombia, no tiene nada que perder. Su apoyo sería fundamental, pero más allá de eso está la posibilidad de darle al país de no caer ni en el odio ni en la politiquería”

Además, le pidió a la gente no votar en blanco: “no pensemos que debemos escoger entre el odio y el miedo”.

Finalmente, agradeció las donaciones que hicieron para su campaña, pero aseguró que siempre estuvieron en desigualdad de condiciones.

“Agradecemos las donaciones que nos llegaron, Tuvimos ofertas que se congelaron y luego no tuvimos los aportes y los anticipos de campaña, es decir, siempre estuvimos en desigualdad de condiciones”, comentó.

“La gente no sabía que estábamos en campaña. Si tú no estás en redes, si no estás ‘jugando en la misma cancha’ es muy difícil. La gente nos oye y está pendiente de nuestra posición. La gente escucha lo que se dice en radio y televisión”, concluyó.