“Dios me regaló el don para desenvolverme en cámaras”: Farina revela detalles de la película ‘Flow Calle’

Farina Pao Paucar, conocida artísticamente como Farina, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre el lanzamiento de ‘Flow Calle’, una película en la que ella es protagonista y que está arrasando en las salas de cine de Centro América.

Farina, quien es una de las cantantes urbanas más reconocidas de Colombia, aseguró que la película tiene un mensaje profundo para aquellas personas que “tienen sueños por cumplir”.

Sobre su preparación para la película, siendo ella la actriz principal, reveló que hubo cosas que estuvieron a punto de hacerla renunciar a estar en la pantalla grande.

“Tengo muy claro que no soy una actriz, pero puede decir con humildad que Dios me regaló el don para desenvolverme en cámaras, es algo que me salió natural y al director le gustó. Ellos querían una artista que cantara, que bailara y que rapeara”, mencionó.

Asimismo, les envió un mensaje a los padres de niños que tienen sueños y que viven en barrios o zonas vulnerables de Colombia para que apoyen a sus hijos, pues “nadie escoge de donde nace, pero sí lo que quiere ser en la vida”.

Por otra parte, se mostró emocionada de compartir con artistas de renombre como Zion, Yandel y Lenny Tavárez en la película.

“Hay muchos actores durísimos que han trabajado en Hollywood, pero era la primera vez que los raperos hacíamos cine. Uno actúa, pero hay diferencias en cuando al manejo de los ojos. Ver a Yandel, poder actuar con él, fue muy impactante para mí”, contó.

De igual forma, explicó cómo hizo para interpretar a una cantante dominicana, pues su acento es colombiano.

“Mi madre es costeña. Entonces, empleé un acento muy del caribe. Eso fue por lo que más me puse ansiosa y por lo que estuve a punto de decir que no. Me verán hablando muy costeño, pero con mucha jerga dominicana”, señaló.

Finalmente, se refirió a la buena recepción que ha tenido la película en países de Centro América como Puerto Rico y en islas del Caribe.

“Fue número uno en Puerto Rico, Curasao, y en todas las islas. El 26 de mayo se estrena en Colombia. Va a estar como en 70 países: Perú, Panamá, Ecuador, entre otros”, señaló.