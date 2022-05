“Hay que tener el corazón fuerte”: mamá de Mariana Pajón sobre influencia de la familia en el éxito de la campeona olímpica

La madre de Mariana Pajón, Claudia Londoño, estuvo en diálogo con Contrarreloj de W Radio para revelar detalles de cómo fue el camino del éxito de su hija, una de las deportistas más importantes en la historia de Colombia.

Además, aprovechó para hablar un poco sobre su libro ‘Padres de oro: Secretos de crianza de la mamá de una campeona’, texto que destaca la importancia de la familia en los logros deportivos de Mariana.

“La idea no salió de mí, sino de mis hijos. Ellos venían siempre inquietudes en los padres de familia cuando íbamos a competiciones, la gente de la calle me hacía miles de preguntas porque yo también soy educadora hace 42 años. Ellos me motivaron, pienso que es una labor demasiado grande y con muchas responsabilidades”, dijo.

De igual forma, se refirió a ‘Determinación de Oro’, el capítulo que habla la lesión que dejó a Mariana Pajón al borde del retiro con tan solo 10 años.

“Fue un momento duro, pero esa fue demasiado representativa. Los médicos decían que era casi imposible que volviera a montar en una bicicleta, pero era más el interés y la determinación de ella de no parar en ese momento”, contó.

Asimismo, la madre de la deportista destacó que una de las claves del éxito deportivo de Mariana es su familia, aunque reconoció que como madre ha sufrido con sus caídas.

“Uno nunca deja de sufrir. En los momentos difíciles se debe saber dejar el corazón a un lado y darle las herramientas para que sigan adelante”, comentó.

“La primera fractura de mariana fue a los 4 años (…). Toca irlos acompañando, y como papá y mamá, tener el corazón fuerte para que no se vuelva una persona frágil”, agregó.

Finalmente, reconoció que los hijos exitosos se hacen, pero resaltó que para ello deben tener el apoyo de un adulto, en especial el de los padres.

“Lo primero es que se debe creer en ellos. Muchos creemos que los niños no son capaces de conseguir muchas cosas (…). Se debe convencerlos de que son capaces y también toca acompañarlos. Definitivamente uno solo no puede y por eso debe tener a alguien al lado para tener muchos mejores resultados”, señaló.