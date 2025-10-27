“No iré a debates a insultarme con otros precandidatos”: Iván Cepeda, ganador de consulta del Pacto

El senador Iván Cepeda, ganador de la consulta popular del Pacto Histórico con más de un millón de votos, entregó sus primeras declaraciones en la sede del Polo Democrático en Bogotá.

Puede leer: Iván Cepeda es el ganador de la consulta presidencial del Pacto Histórico

Cepeda inició enfatizando que no irá a debates para insultarse con otros precandidatos, ni a amenazarse, ni a denigrarse.

Incluso, les hizo una propuesta: “Los reto a que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas, y menos contra el presidente Gustavo Petro”.

Por otro lado, se refirió a la personería jurídica del Pacto Histórico, y afirmó que es “indignante” que después de estas votaciones no tengan su personería como movimiento.

Lea aquí: Cómo van las Elecciones HOY en Colombia? 🔴 EN VIVO resultados de la Registraduría

De este modo, realizó un llamado al Consejo Nacional Electoral.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“Hago un llamado respetuoso, pero vehemente, al Consejo Nacional Electoral para que reconozcan nuestra personería”, dijo Iván Cepeda.