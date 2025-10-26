🔴 EN VIVO | Elecciones consulta del Pacto Histórico hoy 26 de octubre: minuto a minuto

Este domingo, 26 de octubre, el <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/09/como-votar-en-la-consulta-del-pacto-historico-que-se-elige-candidatos-tarjeton-y-mas/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/09/como-votar-en-la-consulta-del-pacto-historico-que-se-elige-candidatos-tarjeton-y-mas/"><b>Pacto Histórico</b></a> realiza su consulta interna en donde, de entre dos aspirantes,<b> elegirá a su candidato único para las elecciones presidenciales del 2026. </b>Cabe recordar que eran tres, pero Daniel Quintero <b>se retiró de la consulta el 15 de octubre, a 11 días de la convocatoria a las urnas.</b><b>Lea más:</b> <a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/22/up-y-partido-comunista-renuncian-a-consulta-del-pacto-corcho-y-cepeda-competiran-con-aval-del-polo/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/22/up-y-partido-comunista-renuncian-a-consulta-del-pacto-corcho-y-cepeda-competiran-con-aval-del-polo/?rel=buscador_noticias">UP y Partido Comunista renuncian a consulta del Pacto: Corcho y Cepeda competirán con aval del Polo</a>Así las cosas, <b>los dos contendientes son el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho. </b>Este jueves, por medio de una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE),<b>la unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano renunciaron a participar en la consulta interpartidista del</b><a href="https://www.wradio.com.co/2025/09/17/cne-reconocio-personeria-juridica-del-pacto-historico-pero-dejo-por-fuera-a-la-colombia-humana/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/09/17/cne-reconocio-personeria-juridica-del-pacto-historico-pero-dejo-por-fuera-a-la-colombia-humana/"><b> Pacto Histórico</b></a>, por lo que los precandidatos Carolina Corcho e Iván Cepeda competirán con el aval del Polo Democrático.Según informó la Registraduría, <b>para </b><a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/24/la-intencion-es-decirle-fuera-a-la-corrupcion-javier-fernandez-sobre-su-lanzamiento-al-senado/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/24/la-intencion-es-decirle-fuera-a-la-corrupcion-javier-fernandez-sobre-su-lanzamiento-al-senado/"><b>el Senado</b></a><b> están inscritos 144 precandidatos, y para la Cámara son 373, en todo el país.</b>Y es de recordar que desde el Pacto se tiene previsto que las listas sean cerradas y paritarias,<b> por lo que de esos precandidatos saldrán los 100 nombres, de mujeres y hombres, en igual proporción</b>, que participarán en las elecciones para el Senado, y los candidatos para las curules a proveer por cada uno de los departamentos para la Cámara.Ahora, para el Senado llaman la atención los siguientes nombres: el exalcalde de Cartagena, Wiliam Dau Chamat; el influencer Wally Opina el exsuperintendente de Servicio Familiar, Luis Guillermo Pérez, <b>señalado de presuntamente modificar la lista de elegibles para altos cargos de las cajas de compensación</b>; el exdirector de Colombia Compra Eficiente, Stalin Ballesteros; el polémico exembajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza; la exconsejera de la Mujer, Clemencia Carabalí.<a href="https://profile.google.com/cp/CgovbS8wZ21jaGp5" target="_blank" title="https://profile.google.com/cp/CgovbS8wZ21jaGp5"><b>Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo</b></a>Este domingo 26 de octubre las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 de la tarde,<b> lapso en el que los ciudadanos habilitados, alrededor de 39 millones, podrán votar las tres consultas</b>, sin necesariamente estar afiliados a alguno de los partidos de izquierda, ya que se trata de un proceso abierto.