Actualidad

🔴 EN VIVO | Elecciones consulta del Pacto Histórico hoy 26 de octubre: minuto a minuto

El Pacto Histórico elige a su candidato único para las elecciones presidenciales del 2026. Iván Cepeda y Carolina Corcho son los precandidatos.

Foto: Archivo Pacto Histórico

Foto: Archivo Pacto Histórico

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad