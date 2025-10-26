Celebramos que presidente Petro, como militante, participe: Carolina Corcho por consulta del Pacto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Celebramos que el presidente Petro como militante participe: Carolina Corcho por consulta del Pacto

Este domingo, 26 de octubre, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, la exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho, para referirse a la consulta interna del Pacto Histórico en donde esta misma busca quedarse con el aval de la colectividad para ser la candidata única de este conjunto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Esperamos que haya una masiva participación ciudadana ya que puede participar cualquier persona registrada en el censo electoral”, dijo Corcho en su primera intervención.

Así, resaltó: “Esperamos que sea una jornada pacífica, hay una buena organización electoral de la fuerza pública y, además, se ha dispuesto de testigos electorales y veedores para garantizar los resultados”.

Por otro lado, dijo que “la consulta de hoy es organizada por el CNE y la Registraduría. El Pacto Histórico lo que quiere preguntar a la ciudadanía es cuál es la candidatura presidencial que usted quiere que participe en otra consulta que es la del Frente Amplio”.

Despliegue de la Registraduría

Corcho mencionó que este “es un certamen electoral como cualquier otro en donde se tienen que respetar las reglas democráticas. Hago un llamado a la ciudadanía a que, si se ve comisión de delitos electorales, están habilitadas las líneas para poner sus quejas y que se desarrolle todo en tranquilidad”.

En esa línea, se refirió a lo anunciado por el presidente Petro, quien dijo que votará en la consulta como militante. “Celebro que el presidente Petro, como militante del Pacto Histórico, haya anunciado su participación como votante”.

Sanciones al presidente Gustavo Petro

Por otro lado, dentro de la entrevista la precandidata presidencial y también exministra de Salud se refirió a la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton.

“No estamos de acuerdo con estas sanciones, nos parece un trato infame el trato que le ha dado Trump al presidente Gustavo Petro. Este Gobierno es el que más incautaciones de cocaína ha logrado, desmantelamiento de infraestructura, por ejemplo. Es injusto e inaceptable”, comentó.

Y agregó: “Uno esperaría un pronunciamiento del presidente del Senado o de las altas cortes. Esta actitud del presidente Trump es contra el mundo entero, han decidido establecer sanciones económicas”.

