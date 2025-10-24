“La intención es decirle fuera a la corrupción”: Javier Fernández sobre su lanzamiento al Senado

Este jueves, 23 de octubre, el periodista y narrador deportivo Javier Fernández, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar de su lanzamiento al Senado de la República.

De acuerdo con Fernández, el propósito de su movimiento es “devolverle” a las personas y al deporte todo lo que le ha dado.

“El deporte me ha dado todo lo que tengo en la vida”, dijo.

El periodista afirmó que su movimiento ‘Fuera’, no cuenta con politiqueros en la lista de integrantes. “La intención es decirle fuera a la corrupción”.

Relación con los políticos actuales

Por otra parte, Fernández aseguró que dentro del escenario de la política actual existe gente buena y que querrán trabajar con él. “El discurso alrededor de la política se ha satanizado, pero en un país demócrata se debe dar el espacio para el congreso”

¿Qué propuestas tiene?

El reconocido narrador deportivo advirtió que su propuesta principal es “el deporte salva vidas”, puesto que, la intención es enseñar actividades deportivas desde las edades más tempranas.

“Un joven que practique deporte nunca empuñará un arma para hacer daño a otro”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

