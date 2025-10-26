Consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda y Carolina Corcho ya votaron este 26 de octubre

Este domingo, 26 de octubre, se lleva a cabo en el país la votación de la consulta del Pacto Histórico; según informaron desde la Registraduría, fueron instaladas 20.000 mesas de votación en todo el país y 39 millones de colombianos están habilitados para participar.

Es de recordar que este domingo se definirá el candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026, así como los nombres que conformarán las listas al Senado y Cámara de Representantes de ese sector para los comicios de marzo de 2026.

Hasta el momento, ya votaron los precandidatos presidenciales Iván Cepeda, desde el colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, y Carolina Corcho, en el colegio San Bartolomé, en el centro de Bogotá. Por su parte, el presidente Gustavo Petro lo hizo desde Puente Aranda.

Desde el Pacto Histórico aseguraron que esperan una participación masiva. De hecho, el representante Gabriel Becerra aseguró que podrían salir “más de 1 millón de personas a respaldar la consulta (…) Incluso, como estamos sintiendo el ambiente, esa cifra puede ser superada y eso es algo a lo que no se atreve ningún partido político en Colombia”.

Ahora, en todo caso, el precandidato presidencial Iván Cepeda denunció presuntas irregularidades: “Hay 4.000 puestos de votación que han sido trasladados a cabeceras municipales en zonas rurales del país (…) En segundo lugar, registramos numerosas mesas de votación inexistentes”, dijo Cepeda.

Por otro lado, Cepeda también se refirió al llamado de sectores de oposición, que han pedido a los ciudadanos no salir a votar: “El Centro Democrático y su abstencionismo muestran el temor que tienen a nuestro torrente poderoso electoral. Así que entendemos esa actitud temerosa”.

