Consulte su puesto de votación para consulta Pacto Histórico 2025: Link Registraduría Nacional

Este domingo, 26 de octubre, se llevará a cabo la consulta interna del Pacto Histórico en donde se elegirá al candidato único de esta colectividad de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Cabe recordar que los dos precandidatos son Iván Cepeda y Carolina Corcho, pues Daniel Quintero se retiró de la contienda.

En W Radio le contamos cómo puede consultar su puesto de votación.

¿Cómo consultar su puesto de votación para la consulta del Pacto Histórico?

Lo primero que debe hacer es hacer clic en este link oficial de la Registraduría Nacional: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

Allí, anote su número de cédula y luego, seleccione la opción ‘consulta partidos políticos’.

Haga clic en ‘Nos soy un robot’ y dé en donde dice consultar.

Una vez realizado ese procedimiento, usted podrá ver cuál es su puesto de votación para este domingo, 26 de octubre.

¿Cómo consultar si es jurado de votación para este 26 de octubre?

Para consultar si fue elegido como jurado de votación, usted podrá hacerlo mediante dos opciones

La primera es asistiendo de manera presencial a cualquier sede de la Registraduría y allí podrá evidenciar la publicación del nombramiento. Para la segunda opción solo necesitará de una herramienta tecnológica y acceso a internet:

Ingrese a www.registraduria.gov.co

Dé clic donde dice ‘Electoral’.

Deslice hasta la sección de ‘Trámites y Servicios’.

Selecciones la opción de ‘Consulta jurado de votación’.

Digite su número de documento de identidad en el espacio correspondiente.

De aceptar en ‘No soy un robot’ y clic en el botón que dice ‘Consultar’.

Por último, deberá aparecer un anuncio que le informa si ha sido designado o no como jurado de votación.

¿De cuánto es la multa que debe pagar por no ir como jurado de votación?

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos que sin justa causa no desempeñen sus funciones como jurado o las abandonen, tendrán como consecuencia “la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos. De no serlo, les corresponderá una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes ($14.235.000)”.