Barrios con cortes de agua en Bogotá del 18 al 21 de noviembre: Listado completo, horarios y más

Bogotá

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá esta semana?

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 18 al 21 de noviembre.

Martes 18 de noviembre de 2025

Localidad de Kennedy

Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal. De la calle 6 a la calle 6D, entre la carrera 86 a la carrera 96. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central. De la calle 37 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.

De la calle 41 sur a la calle 42 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

De la transversal 78B a la transversal 74F, entre la calle 40 sur a la calle 41 sur. De la calle 26 sur a la avenida Primero de Mayo (transversal 73), entre la carrera 78B a la carrera 72C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Soacha

Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazucá, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago. De la calle 25 a la calle 42C, entre la transversal 34A este a la carrera 53 este. Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Localidad de Rafael Uribe Uribe

De la transversal 14 a la carrera 25A, entre la calle 42 sur a la calle 48C sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja. De la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma. De la diagonal 51B sur a la calle 56 sur, entre la avenida Caracas a la carrera 8. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la calle 51 sur a la calle 52A sur, entre la carrera 36 sur a la carrera 38 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Soacha

Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha. De la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 (Autopista sur) a la transversal 7 (Vía Indumil). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita. De la carrera 7A a la carrera 15, entre la calle 170 a la calle 193. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Jueves 20 de noviembre de 2025

Localidad de Los Mártires

La Pepita, Voto Nacional. De la avenida Calle 6 a la calle 13, entre la carrera 14 a la carrera 22. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Kennedy

Hipotecho. De la calle 3 a la calle 6, entre la carrera 71D a la carrera 72. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Hipotecho Occidental. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 71D a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón. De la calle 37 sur a la calle 49B Bis sur, entre la carrera 11A a la transversal 5J. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Libertadores. De la diagonal 55 sur a la calle 57 sur, entre la transversal TV 13G este a la transversal 14D este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Conjunto Residencial Recodo del Tintal. De la calle 6 (Av. Américas) a la calle 6D, entre la carrera 80G a la carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Américas Occidental, Castilla, Castilla (al sur de la avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla. De la avenida Calle 3 a la avenida Calle 8, entre la avenida Carrera 72 a la avenida C1arrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Jueves 20 de noviembre de 2025

Localidad de Usme

Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita. De la calle 100B sur a la calle 139 sur, entre la carrera 5 a la carrera15. Desde las 10:00 a. m. hasta por 8 hora. Debido a mantenimiento preventivo.

¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios afectados por los cortes de agua?

Llene el tanque de reserva de su vivienda

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas

Evite malgastar el líquido

Tenga en cuenta que “la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 1162.

