Hay cierre total en el kilómetro 63 en la vía entre Ibagué y Cajamarca

En entrevista con W Radio, el presidente de la veeduría de la vía entre Ibagué y Cajamarca, Silvino Muñoz, expuso que actualmente el hundimiento en la banca del importante corredor vial ha generado el cierre total del mismo y la evacuación de varias familias que se encontraban en la zona, esto debido a que las fuertes lluvias que cayeron recientemente generaron el movimiento y desplazamiento del suelo.

Según lo explicado por el veedor, en la zona hay 18 familias, de las cuales 4 ya fueron totalmente evacuadas, esperando que en el transcurso de las siguientes horas el resto de familias también abandonen el punto mientras se encuentra alguna solución.

Frente al transporte de carga, pasajeros y particular, Muñoz aseguró que al no haber paso no hay una forma de evacuar los vehículos represados en la carretera, añadiendo que la mayor cantidad de represamiento de vehículos se registra tanto en Ibagué como en Cajamarca.

Durante la jornada de este miércoles, tanto la ciudadanía como veedurías se reunirán con la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión de la carretera y el gobierno departamental, para plantear soluciones a la emergencia que se registra, añadiendo que la alerta sobre la situación se había hecho hace muchos años, pero hasta ahora que se presentó una pérdida de banca mayor es que se le ha empezado a prestar atención al problema.

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura se aseguró que con la concesionaría APP Gica S.A., se están generando análisis para poder determinar el proceso a seguir en el punto de la emergencia.