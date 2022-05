Tapia habría sido contactado por Rodolfo Hernández para contratación de Vitalogic

Una denuncia muy grave realizó a través de un comunicado, Emilio Tapia, quien está privado de su libertad por el escándalo de los Centros Poblados. Dijo que el ingeniero y candidato presidencial, Rodolfo Hernández, por medio de sus “emisores” lo habría contactado para que participara indebidamente en procesos contractuales mientras era alcalde de Bucaramanga, refiriéndose al caso de Vitalogic, con las nuevas tecnologías en el Carrasco.

Esta información la entregó luego de que anunciara que lo iba a demandar por injuria y calumnia tras unas declaraciones que entregó en el Canal Caracol, en el que dijo que “se robó más de 70 mil millones de pesos, y obtuvo más de 70 contratos con el Estado”.

Ante esta declaración, Emilio Tapia sustentó que son declaraciones “irresponsables y doloso el actuar del citado exfuncionario al hacer tales aseveraciones sin soportes o evidencias“.

Reiteró que no fue titular de los contratos y dijo que no permitirá que su nombre se use para el populismo y la política.

“Carece de bases morales para señalarlo por actos de corrupción, cuando él mismo está siendo procesado por ese tipo de conductas, de las que tiene conocimiento directo y personal, pues fue contactado por emisarios de aquel para que participara indebidamente en procesos contractuales de su administración a cambio de millonarias comisiones; propuesta que, por no ser de su interés, rechazó de inmediato”.