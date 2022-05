INS detectó primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en Colombia

El Instituto Nacional de Salud, por medio de un comunicado reveló que detectó en Colombia el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en un paciente de dos años.

El niño presentó una falla hepática, con PCR positiva para adenovirus y COVID-19. Además, tenía antecedentes por SARS-CoV-2 y adenovirus. El menor duró con este cuadro clínico 6 semanas.

En el mundo, según reporte del INS, se reportan a la fecha 650 casos. Colombia es el cuarto país latino en confirmar un paciente con este origen.

Esta hepatitis aguda grave de origen desconocido ataca el sistema inmune y causa un daño hepático, también se relaciona con una infección justo después de contraer el COVID-19.

El Instituto aclara que no es contagioso, en los casos identificados, no hay nexo epidemiológico entre los niños, ni con otras personas. En el caso del niño, no requirió trasplante de hígado.