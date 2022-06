Juan Carlos Losada acusa a César Gaviria de hablar con Rodolfo Hernández bajo cuerda

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, le hizo duros cuestionamientos al expresidente César Gaviria y lo acusó de adherirse a la campaña de Rodolfo Hernández “a escondidas”.

En su intervención, denunció que este miércoles fue citada la bancada de representantes a la Cámara, por parte de la dirección de la colectividad, a la que no fue invitado junto con otros cinco congresistas electos.

“Cuentan quienes estuvieron en esa bancada que la dirección del Partido Liberal, y varios de sus miembros, no solamente han hablado telefónicamente con el doctor Rodolfo Hernández sino que se han reunido con él. Qué hipocresía la de un candidato que se reúne a oscuras por debajo de las mesas con los políticos más tradicionales de Colombia y luego sale a mentirle a la ciudadanía”, dijo.

Y se mostró sorprendido por el veto hacia él y sus compañeros por no estar de acuerdo con esas decisiones.

“Yo jamás podré apoyar a un candidato que no cree en las instituciones y que quiere utilizar la Constitución de Colombia como si fuera un rollo de papel higiénico. Yo nunca podré apoyar a un señor que pretende fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Cultura y que se ríe de eso. No puedo apoyar a un misógino, machista y homofóbico”, sentenció.

Por último, señaló que este miércoles el partido entró de manera oficial a la campaña de Rodolfo Hernández.

“Y reto aquí a ese candidato a que me contradiga y, bajo la gravedad de juramento, si es que es tan valiente, salga a decir que no ha tenido ningún contacto con el Partido Liberal, que salga a decir que no ha hablado con el presidente César Gaviria”, dijo.

El representante a la Cámara liberal, Ángel María Gaitán, también intervino y le pidió la renuncia al expresidente Gaviria argumentando que no interpreta a los liberales ni al pueblo colombiano.