Petro en aprietos, ¿chuzada o filtración de campaña?

El cansancio electoral

La decadencia de nuestra política desenmascarada por unos líderes que son los culpables del cansancio que genera la política en general, es más, son los que tienen al ingeniero muy cerca de ser presidente, precisamente por ese cansancio y ese rechazo a lo que son.

Los videos que filtraron en la campaña de Petro no son delito, pero sí la degradación absoluta de la política, ese término de “quemar candidatos”, como en una reunión lo expresó la senadora electa Isabel Zuleta, resultó ser una estrategia general de campaña.

El senador, que a diferencia de otros no guardó silencio fue Gustavo Bolívar, quién expresó “hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es.”

En las grabaciones no hay delito

Al Oído consultó a expertos juristas, quienes coinciden en que no existe ningún delito en lo expresado en las grabaciones.

“Las estrategias en comunicación política buscan ganarle a otro candidato, aprovechar sus puntos débiles y claro, evidenciar sus puntos negros (eso ni es nuevo, ni es delito). Lo que se critica es ese afán de ensuciar la imagen del opositor con fakes news, buscando quemarlo desde una arena sucia y desleal”, expresó Catalina Suárez

¿Cuál cambio?, fue la pregunta del día que hizo Catalina Suárez al cierre.

“Discúlpenme, pero cómo van a mirar a los ojos a la gente para decir que son diferentes y que son el cambio, cuando la trampa es el manto con el que cubren esas narrativas con las que salen a emocionar. El cinismo que más sorprende es que hoy desde el Pacto, en lugar de tomar decisiones contundentes, busquen justificar las grabaciones, incluso hablen de “chuzadas” cuando lo más posible es que son una filtración de personas de la misma campaña. ¿Ahora todo vale?”, agregó Suárez.