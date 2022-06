Proteger los océanos: la preocupación de Bo Derek en la Cumbre de las Américas

La estrella de Hollywood Bo Derek conversó en La W a propósito de su interés en el medio ambiente. Desde la Cumbre de las Américas hizo un llamado para proteger los océanos y las Islas Galápagos.

En la conversación contó que está interesada en el medio ambiente pese a que algunos estadounidenses no están preocupados por sus vecinos.

“Muchos no prestan atención pese a que somos ciudadanos del mundo y en particular me interesa la preservación marina, mi corazón está con las Islas Galápagos, es un lugar muy importante, un lugar número uno en el que se deben hacer las cosas bien”, aseguró Bo Derek.

La actriz también contó detalles sobre su conexión con la naturaleza.

“Cuando crecí en California del sur surfeaba y navegaba siempre, me ha apasionado el océano y estoy feliz de que Galápagos haya ampliado la reserva marina, es importante esa migración de vida marina”, contó Bo Derek.

Desde la Cumbre de las Américas también aseguró que, aunque no es una experta, considera que los océanos son parte fundamental para el equilibrio de la vida en la tierra.

También hizo un llamado para promover acciones como reducir el consumo de plástico y no esperar a que los gobiernos o fundaciones tomen conciencia sobre la crisis ambiental.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Bo Derek, estrella de Hollywood, desde Los Ángeles.