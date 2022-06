Asesores de Rodolfo Hernández pararon entrevista tras pregunta sobre caso judicial

Mucho revuelo ha causado la entrevista que dio el candidato presidencial Rodolfo Hernández a Telemundo.

El incómodo momento se vivió tras la pregunta del periodista Rogelio Mora-Tagle, quien indagó a Hernández sobre el proceso judicial que enfrenta.

“Su lema de campaña es ir contra la corrupción, y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio. ¿Nos podría hablar de eso para que la gente sepa?”, preguntó el periodista.

A lo que Hernández respondió, “no me metieron uno, me metieron 200 procesos”. Sin embargo, de inmediato dos personas, al parecer, asesores del ingeniero, interrumpieron la entrevista y aseguraron que se había acabado el tiempo, por lo que el candidato no terminó de responder la pregunta.

La asesora de Hernández aseguró que “ya, se pasaron de tiempo, gracias”. A su vez, otro sujeto se atravesó en la cámara y le alcanzó una botella de agua al candidato.

Debido a esto, el periodista insistió en que le permitieran al candidato responder para que el tema no quedara inconcluso. Luego de esto, el medio de comunicación reveló que finalmente el candidato respondió la pregunta asegurando que “tiene el alma limpia”.

“Yo no tengo nada, tengo el alma limpia pues contestemos y contemos”, dijo Hernández.

Añadiendo que “usted no puede pretender, Rogelio, hacerme esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, nunca me he robado un peso y nunca me lo robaré”.

El periodista también aclaró en su cuenta de Twitter que Hernández “siempre estuvo dispuesto a responder”: “de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo”.

Vea la entrevista de Rodolfo Hernández en Telemundo a continuación: