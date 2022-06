Juan Diego Gómez pide perdón en nombre de todos los congresistas por conducta de Roy

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, se pronunció sobre las polémicas conversaciones entre el senador Roy Barreras y otros miembros de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez.

En un duro mensaje pidió disculpas por las actuaciones del jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico.

“Pido perdón, en nombre de todos los congresistas, por el mal comportamiento de Roy Barreras, así no se construye democracia ni mucho menos se cambia un país. Ese comportamiento no representa el Congreso de la República, ni tampoco a los ciudadanos que amamos nuestra patria, no queremos más odio, no queremos más guerra sucia, no queremos polarización”, dijo.

A propósito, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, le respondió y le pidió que extendiera sus disculpas.

“Yo lo invito a que pida perdón por haber sido usted uno de los protagonistas en el hundimiento de la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República en la legislatura pasada, o que pida perdón por el saboteo que usted ha hecho, como presidente del Senado, para que el Acuerdo de Escazú se vote en la plenaria de la corporación”, indicó.

También le pidió pronunciarse sobre los procesos judiciales contra los senadores Mario Castaño y Eduardo Pulgar, señalados de cometer actos de corrupción.