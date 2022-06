Más de 400 familias están confinadas en un colegio de Puerto Libertador, Córdoba

Un enfrentamiento entre campesinos cocaleros y la Policía Antinarcóticos el pasado 11 de mayo en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba, donde resultaron tres civiles heridos, según afirma la comunidad, habría motivado desplazamiento masivo de más de 400 familias que, actualmente, se encuentran confinadas en un colegio del corregimiento Santa Fe Las Claras, argumentando falta de garantías en medio de los procesos de erradicación forzosa de cultivos ilícitos.

“El día 22 de mayo se toman las instalaciones del centro educativo Lucila Godoy de nuestro corregimiento. Desde ese día han permanecido 468 familias desplazadas, hay 67 familias de la etnia Zenú y 33 de la comunidad Emberá Katío; el resto son comunidades campesinas de siete veredas de Puerto Libertador”, dijo el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Santa Fe Las Claras, Guillermo Ardila.

Por otra parte, el director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, Hernando Londoño, se refirió a la situación asegurando que “al momento de firmar los acuerdos con las familias, manifestaron que no estaban interesadas. Lo que pasa es que las familias siempre reclaman proyectos productivos de sustitución voluntaria cuando llega el Ejército a erradicar, mientras el Ejército no está cerca, nadie se acerca a pedir sustitución voluntaria, pero cuando ven amenazado su cultivo de coca sí salen a pedir apoyo para sustituir de manera voluntaria, lo cual no es voluntario, eso ya es presionado por la Fuerza Pública”.

“Entonces, en esto nosotros hacemos un llamado a los entes territoriales, a los alcaldes y Gobernación, para que sigamos luchando y avanzando en proponer estrategias en sustitución voluntaria de cultivos para quienes realmente quieran”, agregó el funcionario.

Asimismo, manifestó que en Córdoba 2.702 hectáreas dejaron de ser cultivos de coca y se reemplazaron por cultivos lícitos como el cacao, además de proyectos de ganadería y otros.

Pese a lo establecido, las comunidades campesinas que se encuentran en el corregimiento Santa Fe Las Claras, insisten en que no se estaría cumpliendo con el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos consagrado en el acuerdo de paz. Esta posición, una vez más fue desmentida por el director de dicho programa.

