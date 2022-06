Nos tienen abandonados en el exterior: colombiana en Australia

Varios colombianos en el exterior se han quejado de la falta de atención que hay en los consulados que tienen representación de Colombia en otros países. Esta vez, Clara Luz denunció en los micrófonos de La W la falta de atención que se suma a la venta de citas por 50 dólares para acceder a una cita para solicitar un pasaporte en Australia.

“Llevamos mucho tiempo solicitando citas, pidiendo que se abran espacios porque hay gente que incluso tienen vencido su pasaporte hace un año y no lo han logrado. Y ahora, nos encontramos pagando 50 dólares para tener una cita para poder sacar el pasaporte”, dijo la denunciante.

Así mismo, la mujer aseguró que si bien es cierto logró una cita luego de dos meses, ahora la propia cónsul le dice que tiene que sacar otra cita para lograr hacer una documentación a parte, “si ya tengo cita por qué no me hacen todos los documentos de una vez para que otro colombiano pueda acceder a esta cita y a mí me hacen todo de una vez, es un despropósito”.

En otro momento, La W se comunicó con la cónsul en Sídney, Claudia Patricia Granados Jiménez, asegurando que se iban a tomar medidas para agilizar la atención debido a la alta demanda que se presentó y que se retrasó como consecuencia del COVID -19. Sin embargo, la Cancillería ya tiene conocimiento de la venta de este tipo de citas.