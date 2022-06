Roy Barreras anunció que se aislará de la campaña de Petro tras polémicos videos

El senador Roy Barreras, quien ha sido tema de conversación en los últimos días debido a los videos de la campaña del Pacto Histórico, en donde se habla de la estrategia para atacar a los excandidatos Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, aseguró que se margina de la campaña presidencial.

A través de su cuenta de Twitter, Roy Barreras señaló que se alejará de los medios de comunicación y de la campaña de Gustavo Petro.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como blanco de ataque contra @petrogustavo, un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, escribió.

Cabe resaltar que tras la publicación de los polémicos videos, la campaña del Pacto Histórico radicó una denuncia ante la Fiscalía por violación a la intimidad e interceptación de comunicaciones.

Por su parte, el jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada, descartó en La W que alguien de la campaña haya filtrado recientes grabaciones.

“Sí, efectivamente lo hemos descartado. Hemos mirado quién podría ser la persona que podría manipular la plataforma para hacer la grabación, la persona es de toda la confianza, la tenemos plenamente ubicada, es una persona que históricamente viene trabajando con la Colombia Humana”, dijo en su momento.