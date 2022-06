Es para una persona enamorada: Li Saumet sobre ‘Ojitos Lindos’ ft. Bad Bunny

El 6 de mayo, el cantante puertorriqueño ‘Bad Bunny’ lanzó su sencillo ‘Ojitos Lindos’, canción en colaboración con Bomba Estéreo en el que fusionaron nuevos géneros para ambos artistas y lograron una canción que los hizo salir de la zona de confort.

Ojitos lindos, es un tema romántico con el que los fanáticos han asegurado sentirse identificados con las letras de dicha producción.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Li Saumet, cantante de Bomba Estéreo aseguró que trabajar junto a Bud Bunny “fue algo que se dio muy natural”.

“Fue súper bonito, me contacto Tainy, me dijo que quería una canción linda, me mandó el track, me encantó, y todo se dio”, explicó.

De este modo, la canción que ya tiene más de un mes de haber sido estrenada, cuenta con más de 84 millones de visualizaciones y más de 900.000 likes de los usuarios.

Debido a esto, Li Saumet aseguró que se sienten felices de contar con el apoyo del público, “estamos contentos de que escuchen nuestra música, son canciones diferentes para cada género, es romántica y es una canción que se puede dedicar, es para una persona enamorada y todos nos enamoramos en algún momento”.

Asimismo, recalcó que, aunque su fanaticada les ha hecho saber el gusto por el nuevo sencillo, Bomba Estéreo se siente feliz de haber creado algo diferente que los hizo felices en medio del proceso de producción.

“No se trata solo de hacer una colaboración porque sí, o porque va a tener vistas o reproducciones, se trata de disfrutar cada una de las cosas que uno realiza”, dijo a Contrarreloj.