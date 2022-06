No pienso en la creatividad competitiva, estoy en mi mundo: guitarrista Joe Satriani

Joe Satriani, el guitarrista de rock instrumental más vendido de todos los tiempos, y 15 veces nominado al premio Grammy, regresa con un nuevo disco titulado, “The Elephants of Mars”.

El famoso músico habló en Contrarreloj y explicó que, con este nuevo proyecto musical, “quería hacer un gran trabajo, que tuviera esa misma energía y experimentación de finales de los ochenta y principios de los noventa. “The Elephants of Mars” es uno de esos álbumes con mucha música, estilo y diversión”.

En cuanto a sus años como profesor contó que “el punto era hacer a los estudiantes mejores. Eso se supone que debe pasar”

Además, recordó una anécdota: “empecé enseñando como una vía para obtener dinero y poder comprar cuerdas para guitarra siendo muy joven. Cuando tenía 15 años le estaba dando clases a un Steve Vai de 12 años, y nos convertimos en muy buenos amigos porque era un gran estudiante”.

Confesó que cuando se mudó a California tocaba en una banda llamada ‘Squares’ alrededor de la zona de la bahía de Los Ángeles. Fui allí donde empezó a enseñarle a reconocidos artistas como Kirk Hammet, Larry LaLonde y Charlie Hunter, intérpretes que terminaron en Third Eye Blind, Metallica y Exodus.

“Fue muy divertido enseñarles. Todos estaban muy motivados. Kirk Hammett empezó tomando lecciones dos veces a la semana. Estaba muy determinado y motivado a ser el mejor guitarrista que pudiera. Siempre tuve un muy buen momento con mis estudiantes”, expresó.

Por otro lado, mencionó que siempre está trabajando bajo sus reglas y no le da mucha importancia a la competitividad: “Realmente no pienso mucho en la creatividad competitiva porque estoy en mi propio mundo. Cuando Joe Satriani lanza un disco es muy diferente al de otros. Inclusive mis mejores amigos como Steve Vai y John Petrucci, escribimos y tocamos muy distinto el uno del otro. Intercambiamos todo lo que sabemos y nos enviamos música todo el tiempo, y si nos podemos ayudar lo hacemos. No hay una competencia real ahí, pero el mundo exterior esta loco”.

Por último, en relación con su trayectoria en el género del rock instrumental mencionando:

“Si tienes suficiente suerte de tener una larga carrera, verás muchos estilos venir, florecer y apartarse para hacer campo para el nuevo estilo que vendrá. Yo empancé a tocar guitarra en 1970, hace mucho tiempo. No había disco en 1970, no había punk, new-wave, nu-metal, metalcore, grindcore, muchas cosas que no había, no había hip-hop y tampoco EDM. Todo eso y más estilos vinieron cuando era un chico joven y me estaba enamorando de la música y siendo yo mismo, un chico rock. Creo que no cambié mucho en cuanto mi naturaleza básica porque seguía siendo un chico rock, intentaba tocar lo mejor que podía e innovar. Lo que me diferencia es la escritura y creo que eso es lo más importante”, puntualizó.