“Empresarios de Antioquia debemos inyectar optimismo”: Pedro Estrada

Antioquia

Con el objetivo de conocer la opinión del sector empresarial en Antioquia tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República, La W conversó con Pedro Miguel Estrada, quien es líder en la industria de empaques.

Estrada, quien cuenta con 30 años de trabajo en el Grupo Excala, en los que 15 de ellos fue presidente de la compañía y actualmente es presidente de su Junta Directiva, se pronunció sobre el rol que deben jugar los empresarios en el actual clima político.

“Nosotros tenemos que inyectar un parte de tranquilidad, optimismo, tenemos que seguir creciendo y generando empleo. El país entero tiene que fortalecer sus empresas, al fin y al cabo son el ingreso para el gobierno”, explicó Estrada.

Sobre preocupaciones como la llamada “cláusula Petro” que supuestamente adoptaron algunas empresas, el cierre de algunos negocios que estaba condicionado a que no ganara Petro, lo que pudiera pasar con el dólar y la reducción de empleo, Estrada respondió:

“El país, por unos días, va a estar analizando nombramientos y acciones de este nuevo gobierno. Es un afortunado porque este es un país que está supremamente bien, tiene una economía jalonando y un empleo creciente”.

Por eso, según el empresario, el país se frenará mientras analiza lo que pasará, pero agregó que un presidente solo no hace el país: “Que se rodee bien, que tome decisiones buenas para todo el país y que lo beneficien. Al fin y al cabo, sacó el 50% de los votos y hay otro 50% que tenemos que esperar a ver cuáles son sus nombramientos y actuaciones para tomar decisiones”.

También agregó que, si bien considera que Antioquia es un departamento que aporta mucho al país y cuenta con un crecimiento importante, el departamento no está aislado del resto: “Aquí no somos Antioquia federal (…) yo no conozco trabajadores iguales a los de Colombia. Con ganas, con optimismo, dedicados, entregados. Esa Colombia tiene que seguir”.

Estrada agregó que, aunque trabajó en la campaña de Federico ‘Fico’ Gutiérrez y posteriormente de Rodolfo Hernández, no conoce a ningún empresario que haya despedido a sus empleados por votar por Gustavo Petro.

Con respecto al gran acuerdo nacional que propone Gustavo Petro, Estrada indicó que se debe tener en cuenta a un grupo importante de empresarios que puedan aportar a su gobierno: “Hay que unir a este país. Esto no es no más izquierda o no más derecha, es un país berraco y con ganas de salir adelante, con gente espectacular”.