Comisión de la Verdad salpica a exfiscal Osorio por impunidad en “parapolítica”

En el capítulo ‘Hallazgos y Recomendaciones’ del Informe Final y su apartado sobre paramilitarismo, la Comisión de la Verdad adelantó una radiografía sobre el auge y el desarrollo de ese fenómeno criminal, autor de homicidios, masacres, desplazamientos y una estela de barbarie que incluso según la Comisión, llegó a superar la de la guerrilla.

De acuerdo con el órgano transicional en su informe, muchas investigaciones y compulsas de copias contra aliados del paramilitarismo a distinto nivel siguen sin avanzar, y señalaron que la impunidad en la “parapolítica” presentó casos emblemáticos como el de la fiscalía de Luis Camilo Osorio, con archivos y libertades a personas que luego fueron condenadas.

“El caso de la Fiscalía General de la Nación entre 2001-2005, bajo la dirección de Luis Camilo Osorio, es diciente de los obstáculos que ha tenido la justicia para operar cuando ha sido infiltrada” o cooptada. Bajo esta Fiscalía se archivó la investigación contra el general (r ) Rito Alejo del Río, se expidió auto inhibitorio en el caso de las investigaciones contra Salvador Arana (...) También fue desmantelada la Unidad de DDHH de la Fiscalía. Por los presuntos nexos del Fiscal con el paramilitarismo se abrió una investigación, por parte de la Comisión de Acusaciones” sentenciaron.

Además, una de las entrevistas a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, adelantada por la Comisión, señala que el exfuncionario considera que las investigaciones por la “parapolítica” han ido decayendo lentamente.

Por otra parte la Comisión concluyó que el fenómeno paramilitar fue fluctuando por varias décadas de forma inestable, con una gran responsabilidad y crecimiento en sus nexos con el narcotráfico, que se convirtió en el motor de su guerra, como ocurrió con la familia Castaño que según lo recogido por la Comisión llegaron a Córdoba con el “agradecimiento implícito” de los gobiernos por haber ayudado a abatir a Pablo Escobar.

“...el gobierno toleró, no estoy diciendo que se las entregó ningún gobierno, pero sí que se los toleró, tanto el gobierno de Andrés Pastrana como el de Samper. Es que yo creo que eso era una contraprestación por el servicio que habían prestado con Los Pepes [...]. Y tú sabes muchas cosas sobreentendidas, que no necesitan acuerdos firmados ni pactos ni nada, sino “tú no me hagas duro y yo tampoco te hago duro, yo me meto aquí y tu volteas pal otro lado” señaló un empresario, que según la Comisión fue testigo de lo ocurrido.

Según un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, consultado por el órgano transicional “cuando matan a Pablo Escobar en diciembre del 93, y es casi que inmediatamente que ese sector aliado del Estado en la guerra contra el enemigo común, ese mismo sector es el que luego financia las campañas al Congreso de la República y a Presidencia en marzo de 1994. Es decir, tres o cuatro meses después”.

En relación con los vínculos entre Fuerza Pública y Paramilitares, la entidad concluyó que hubo un apoyo coordinado y a gran escala que estuvo lejos de las “manzanas podridas” enfatizando en que altos oficiales, incluso generales, a corte de hoy aún no han sido judicializados por su labor en el crecimiento de ese proyecto armado.

También se mencionaron las “operaciones conjuntas”, e incluso entrevistados se refirieron al extinto DAS como “otro bloque de las Autodefensas”, que de acuerdo con la Comisión fue usado como herramienta para presionar a la Corte Suprema en sus investigaciones sobre “parapolítica”.

Es más, la Comisión recogió relatos de oficiales que fueron perseguidos, según ellos, por denunciar los nexos entre las Autodefensas y el establecimiento.

“Le entrego el informe, le explico todo, le explico que el gobernador había sido elegido por los paracos, que los senadores tal, que los alcaldes tal, que todo, todo, y mi general me dice: “Mire, Prieto, usted se ha convertido en una papa caliente la berraca, hermano; el presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, me ha dado tres veces la orden de relevarlo a usted” dijo el coronel (r) Julio César Prieto a la Comisión.

Finalmente la Comisión criticó la impunidad que reina sobre varios actores económicos que han sido señalados como financiadores del proyecto paramilitar, como por ejemplo empresas bananeras. Según jefes de las AUC como Raúl Hazbún, son cientos de actores financieros que tuvieron nexos con el paramilitarismo.

También el órgano transicional cuestionó la falta de voluntad de los gobiernos en promover las investigaciones sobre esa relación criminal entre la política, la economía y las Autodefensas, indicando que incluso, no hubo interés en desenmarañar todo ese entramado, y mucho menos en asumir responsabilidades.