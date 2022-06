Que no sea un informe de posverdad: presidente Iván Duque

En medio de una entrevista que dio el presidente Iván Duque a EFE en Lisboa donde se encuentra participando en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, habló sobre el informe de la Comisión de la Verdad.

El mandatario dijo que espera que no sea “un informe de posverdad. La verdad no puede tener sesgos, ni ideologías, no puede tener prejuicios. Es objetiva. La verdad tiene que ser incontrovertible y la realidad de nuestra historia es muy clara”.

A eso, Duque añadió, “espero que un enfoque sobre la verdad tenga absolutamente claro que en Colombia nunca han existido revolucionarios, porque un revolucionario no tiene licencia para asesinar a nadie ni para secuestrar, ni para doblegar la institucionalidad”.

De igual forma, el jefe de Estado indicó que, “no hay asesinatos de derecha ni de izquierda. Asesinato es asesinato. Y no hay causas objetivas de la violencia. Nada puede justificar un asesinato, un secuestro, una extorsión o un ataque terrorista. El que pretenda hacerlo por razones ideológicas, sencillamente está tratando de justificar la violencia”.