Grave crisis en la subred centro oriente: denuncian despidos y falta de medicamentos

Bogotá

W Radio pudo conocer la grave crisis que se vive en la Subred Centro Oriente en Bogotá, adscrita a la Secretaría de Salud y quien es gerenciada por Yiyola Peña, tras la suspensión de la pasada gerente.

Las denuncias van desde una masacre laboral hasta falta insumos para el personal médico y escasez de medicamentos para pacientes, por lo que varios de ellos han tenido que comprarlos sacando dinero de su bolsillo.

“La situación se ha puesto muy crítica, los proveedores no están dispensando medicamentos, no están dispensando dispositivos médicos vitales para el funcionamiento de la red, no ha habido respuesta de nadie y se han vuelto muy difícil, desde el fin de semana estamos sin acetaminofén, sin loratadina, ni otros medicamentos, hemos tenido días que ni ondas, estamos sin equipo de transfusión de sangre, los que terminan pagando los pacientes que incluso tienen que comprar los medicamentos en una droguería,” denunció uno de los trabajadores en diálogo con W Radio.

Además, a esta denuncia se suma el despido de por lo menos 60 personas, según dicen los trabajadores:

“La nueva gerente que reemplazó a la que fue suspendida empezó a sacar a todo el mundo, ella ingresó a sacar a todos, a todos los que estaban por libre nombramiento, directivos, ella ingresó el 3 de febrero y el 10 de febrero terminó el contrato de la auditoría permanente (…) llegó a arrasar con todo el mundo, sin argumentos sin conocernos, todos los que estábamos por OPS se nos finalizó el contrato”.

Respuesta de Subred Centro Oriente

Sobre estas denuncias, señaló el distrito que “luego de una evaluación rigurosa del estado actual de la Subred, de las necesidades misionales de la misma para responder a los requerimientos de los usuarios de la manera eficiente que se requiere, la gerencia tomó la decisión de reestructurar el equipo directivo de la entidad.

“De igual manera no renovaron algunos contratos de prestación de servicios, debido a que la entidad ya no requiere de las tareas que se desarrollaban en la ejecución de estos”.

“Adicionalmente, es necesario informar que, a su llegada, la gerente (e) evidenció el incumplimiento en el pago a algunos proveedores razón por la cual se han presentado inconvenientes en el suministro de algunos de los implementos requeridos para la prestación de los servicios. Las medidas adoptadas por la actual gerencia han permitido hacer los pagos que estaban pendientes y se vienen realizando nuevas contrataciones pues estas se venían haciendo por periodos de 15 días.”

Sin embargo, sobre la falta de medicamentos e insumos médicos, por ahora no hay una respuesta oficial, solamente el comunicado que enviaron desde la Subred en donde se responde a la denuncia de “masacre laboral.”