La Policía pasaría al Ministerio de la Paz y Convivencia: Gustavo Petro

En conversación con La W, el presidente electo Gustavo Petro, se refirió a la Reforma a la Policía que planteó en su plan de gobierno, haciendo énfasis en su propuesta sobre la creación del Ministerio de la Paz y Convivencia.

Señaló que, pese a que esto puede ocasionar una discusión y que finalmente dependerá del Congreso, lo que busca es no generar más gasto, sino una distribución de los gastos dividiendo lo que actualmente existe en competencias diferentes.

“Se ha creado una institucionalidad de la paz. Hay que dar más aliento si es que vamos para la paz”, explicó el mandatario electo.

Señaló que este ministerio recogería temas como Consejería de Paz, Unidad de Víctimas, restitución de tierras, con el fin de estar articulados. Además, mencionó que es en este dónde debería estar la Policía.

“La Policía por definición, de acuerdo con la Constitución, no es un cuerpo armado, no es un cuerpo de ejército, no es para la defensa nacional, es para la garantía de los derechos y libertades de la gente, por tanto, la Policía está dentro de la sociedad. La fuerza policial y a diferencia de las fuerzas armadas tienen que vivir dentro de la sociedad colombiana, y especializarse allí en la resolución de conflictos. La prioridad para el cuerpo de la Policía es la solución pacífica de los conflictos”, puntualizó.