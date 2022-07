Cancillería tomará acciones para garantizar el debido proceso a detenidos en Haití

A un año del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse se dio una reunión entre la delegación de familiares de los colombianos detenidos en ese país por presuntamente participar en el magnicidio y el Gobierno Nacional, representado por la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez.

Tras el encuentro, se acordó analizar acciones internacionales para lograr llevar un proceso digno, ya que, como lo dijo la misma canciller, es una detención injustificada por parte de las autoridades haitianas.

“Siendo una situación irregular hemos acordado que los abogados particulares que personalmente he conseguido y las familias, van a analizar qué acciones internacionales podemos impulsar para dar la seguridad a los familiares de que no van a seguir indefinidamente detenidos sin que avance el proceso”, dijo la canciller Ramírez.

Por su parte, Milena Rey Quintero, esposa de Jheiner Carmona, agradeció el acompañamiento esperando que llegue a feliz término.

“Sabemos que no es un caso fácil, pero tenemos fe que las cosas se eluden lograr y seguiremos trabajando de la mano de los abogados para llegar a, ya sea a libertad de los familiares o que se cumpla un debido proceso”, dijo Quintero.

Por su parte, Fermin Alonso Rivera, padre de Germán Rivera, agradeció el apoyo de la Cancillería, “esa gestión no la podemos hacer solos, necesitamos la ayuda de ustedes, no podemos ante un país donde no hay ley”.

Finalmente, Fulvia Benavides, directora de Asuntos Consulares, Migratorios y Atención al Ciudadano, aseguró que el gobierno continuará prestando apoyo a las familias.