Corte definirá si Antanas Mockus será reparado

Dos conjueces, Juan Camilo Restrepo y Humberto Sierra Porto, definirán el debate que hoy es: reparar o no a Mockus por el dinero no devengado. En esta ocasión la discusión no será si reintegrarlo al Congreso.

Antanas Mockus fue retirado del Congreso en 2019, por orden del Consejo de Estado, tras el estudio de tres demandas de nulidad de elección y pérdida de investidura.

El proceso que se adelanta en su contra es por un convenio firmado entre Corpovisionarios, fundación de la cual era representante legal, y la Gobernación de Cundinamarca. Los demandantes reprocharon que el contrato se realizó seis meses antes de elecciones.

Mockus, en su defensa, ha dicho que el convenio no lo celebró en nombre propio.