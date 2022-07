Desgarrador testimonio de mamá que tiene hija desaparecida: “es malo y le hizo algo”

No hay rastro alguno de Escarly Cárdenas Vera, una niña de 13 años que desapareció el lunes festivo 4 de julio, tras un encuentro con un joven de 16 años edad, personaje que conoció a través de las redes sociales.

Wendy Romero, mamá de la niña, indicó que hay muchas incongruencias con este sujeto y tiene el presentimiento como progenitora que le hizo algo malo.

En primer lugar, la comunidad de Piedecuesta indicó que vieron a la menor en el parque principal sobre las ocho de la noche del pasado lunes festivo. Sin embargo, Wendy habló con el joven con quien compartió toda la tarde y él asegura que la dejó a las cinco de la tarde en su casa.

El segundo relato que no concuerda, es que el adolescente de 16 años le dijo a la mamá que llevó a Escarly en Metrolínea a la casa, no obstante, a la Fiscalía le explicó que la trasladó en un motorizado.

“El tiene 16 años, el muchacho se ve malo, pero él no me dice nada, dice que me la entregó en mi casa, pero es mentira, él nunca llegó, (llora). Yo tenía turno de 8 a 8 y mi familia estaba reunida, ella se fue y salió y que regresaba a las 4 y no ha regresado. Yo le tengo una Tablet y revisé el último contacto y miré las conversaciones con el muchacho. Él la cita en el parque principal de Piedecuesta, comienzo a buscarla, a mostrarle fotos y me dicen que la vieron a las 8:30 de la noche, él me dice que me la trajo a las 5:30 de la tarde, dice muchas mentiras. A mí me dijo que la trajo en Metrolínea y al fiscal le dijo que la mandó en un mototaxi. Yo siento que es malo, uno como madre siente”.

La niña estudia en séptimo grado del colegio San Bernardo. Su madre es vigilante de la Clínica Chicamocha.

Si usted tiene alguna información, puede marcar al : 31787173 91.