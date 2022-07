Rafael Nadal se retira de Wimbledon por una lesión abdominal

El español no disputará la semifinal contra el australiano Nick Kyrgios, pese a haberse entrenado este jueves en el All England Club. Según informan medios británicos, el máximo campeón de Grand Slams en masculino tomó la decisión tras consultarlo con su equipo médico, teniendo en cuenta que tiene un desgarro de siete milímetros en el abdomen, por lo que la intención es no correr riesgos y no agravar la situación.

Para ‘Rafa’, esta es la séptima vez en su carrera que decide no presentarse a un partido durante un torneo. La última fue en 2019 en el Masters de París cuando debía jugar ante Denis Shapovalov por las semifinales, mientras que es la segunda vez que lo hace en un Grand Slam: en 2016 no jugó su encuentro ante Marcel Granollers por la tercera ronda de Roland Garros.

De esta forma, Nadal termina su ilusión de poder conseguir este año el ‘Grand Slam Calendario’, es decir, ganar los cuatro torneos grandes durante una misma temporada. Sin embargo, se queda con la satisfacción de que por primera vez en su carrera fue capaz de conseguir Australia y Roland Garros el mismo año.