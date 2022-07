Habrá más eficiencia en el Congreso, es lo que han exigido los colombianos: Barreras

Inadmisible

Después de conocerse el comunicado de la ‘Segunda Marquetalia’ en el que informaron que no está muerto ‘Iván Márquez’, como se había informado desde medios de comunicación, se generó un rechazo en redes y de periodistas porque deja en claro que amenazan a medios de comunicación.

“El gobierno saliente y el presidente electo deben pronunciarse frente a las amenazas de la ‘Segunda Marquetalia’. Acá inicia la defensa a la libertad de prensa”, dijo Catalina Suárez.

¡No más banalidad!

No puede seguir pasando que el debate de oposición al presidente electo gire en torno a supuestos, de si tiene casa en Italia (cosa que no es cierta), la marca de ropa que usa, o cómo viaja con su familia. Lo que debería preocupar es cómo será su gobierno, no esos temas banales, que, por cierto, solo a él se le cuestionan en este país.

Debatir y criticar las vacaciones de quién ni siquiera se ha posesionado es absurdo. El debate requiere argumentos por parte de todos.

¿A qué Roy le creemos?

Amable recorderis. El senador Roy Barreras salió a decir que ahora deben los congresistas trabajar el doble y que se deben reducir las vacaciones, lo curioso, es que cuando el representante Gabriel Santos lo planteó y sacó el proyecto, se ausentó en último debate.

El senador Roy expresó en Al Oído “yo no contribuí a que se hundiera el proyecto del representante Gabriel Santos como se ha dicho, era un proyecto bien intencionado que yo apoyé públicamente, solo que no era necesario segunda precisión, están vigentes los artículos solo hay que aplicarlos (…) se necesita simple voluntad, vamos a usar los instrumentos legales sin perder tiempo, así que sí habrá más exigencia en el Congreso que es lo que han exigido los colombianos”.

Ingrid Betancourt se despidió de Colombia

En la noche del domingo, la doctora Ingrid Betancourt salió de Colombia. En su cuenta de Twitter expresó “hasta muy pronto, Colombia. Me van a hacer mucha falta. Me voy con Flor a pasar unas semanas con mi familia. No veo la hora de regresar a construir el partido @verdeoxigenocol”.

“Esto sucede para sorpresa nuestra, luego de las elecciones presidenciales, cosa que jamás imaginamos. A la doctora Ingrid, quiero decirle que nos hará mucha falta, la esperamos sin falta en el 2026. Si pudiera hacerle un poema, lo titularía ‘adiós huracán’”, comentó Suárez.