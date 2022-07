Fuertes lluvias tienen a 25 municipios de Córdoba en calamidad pública

Sigue la crisis en Córdoba por la intensa temporada de lluvias que ha elevado a 25 el número de municipios en calamidad pública. El último sumarse al extenso listado es Chimá, según un informe de la Oficina de Gestión de Riesgos del departamento este 12 de julio.

La cifra de damnificados también se ha disparado. En el reciente registro, hay un reporte de 14.971 personas afectadas, esto correspondería a 6.079 familias distribuidas en municipios como Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Los Córdobas, Montelíbano, Montería, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento, San José de Uré, Tierralta y Valencia.

“Hay mucho damnificado. En el caso de Ayapel, la tierra baja está muy afectada, la gente solamente vive de lo poquito que pesca, no hay ayudas de alimento y se encuentran en tambos para poder vivir porque no tienen dónde. No hay tierra seca por ningún lado”, sostiene un vocero comunitario de Ayapel, Aníbal Janna.

Mientras, el río Sinú sigue impactando a municipios como Lorica, donde hay un reporte de más de 10 barrios inundados y parte de la zona rural.

“Actualmente, Lorica tiene 15 barrios con inundaciones, también a los corregimientos de Cotocá Arriba, Cotocá Abajo, Los Gómez y Mata de Caña que están bastante afectados”, precisa Robert Dimas Doria, líder comunal de Lorica.

De acuerdo con las autoridades, las intensas precipitaciones se extenderán hasta noviembre del año 2022, por lo que solicitan a los alcaldes mantener activados los consejos municipales de gestión de riesgo.

El resto de municipios que se han declarado en calamidad pública en su orden son Cereté, Tierralta, Ayapel, San José de Uré, Chinú, Valencia, Montelíbano, Ciénaga de Oro, Puerto Escondido, San Pelayo, Montería, La Apartada, San Bernardo, Buenavista, Lorica, San Andrés de Sotavento, Canalete, Puerto Libertador, Cotorra, Los Córdobas, Pueblo Nuevo, Momil, Moñitos y Purísima.