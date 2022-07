Trino Luna señaló a Uribe, Mario Iguarán y a Caicedo de recibir apoyo de “paras”

En la confesión del exgobernador Trino Luna ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conocida por La W, el exmandatario departamental señaló con nombres concretos a personas que habrían tenido vinculación con grupos paramilitares de distintos excomandantes como “Jorge 40″ o Hernán Giraldo Serna.

En su aporte a la verdad ante los magistrados, el exgobernador del Magdalena señaló que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue elegido en 2002 con la ayuda de los grupos paramilitares. Además, afirmó que en el caso del exfiscal general Mario Iguarán, su elección habría tenido intervención económica de los exparamilitares Rodrigo Tovar “Jorge 40″ y alias “Macaco”.

“Adicionalmente, señaló que “Macaco le ganó la partida a Salvatore Mancuso que quería a Jorge Pretelt (en el cargo como Fiscal General)” detalló Trino Luna.

Pero además, en su relato ante la JEP, el exgobernador magdalenense aseguró que el actual gobernador del Magdalena Carlos Caicedo fue apoyado por paramilitares para lograr su elección como rector de la Universidad del Magdalena y la consumación de otros delitos.

“El solicitante aludió a una serie de acuerdos que se habrían fraguado entre el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, actual gobernador del departamento del Magdalena y las AUC, con el fin de permitir la elección de aquel como rector de la Universidad del Magdalena, así como para la comisión de crímenes en contra de estudiantes de esa universidad” reveló la JEP.

Asimismo, Trino Luna señaló directamente al presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, de haber tenido nexos con el Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, al mando de Hernán Giraldo. Concretamente indicó que los vínculos entre Bessudo y sobrinos del capo como Rubén Giraldo, tuvieron relación con la explotación turística del Parque Tayrona.

“...hizo referencia a las presuntas relaciones existentes entre la empresa Aviatur, el señor Jean Claude Bessudo y las AUC, las cuales habrían surgido con ocasión de la operación del Parque Tayrona. Esta versión coincide, en gran medida, con aquella expuesta ante Justicia y Paz por el señor José Gélvez Albarracín, alias “El Canoso” fue el resumen de lo dicho por Trino Luna a los magistrados.

Los “Bendecidos” por las autoridades para la Asamblea del Magdalena

En su relato ante los magistrados, Trino Luna entregó los nombres de políticos que según su confesión, recibieron el respaldo de las Autodefensas en la llamada “Cumbre del Difícil” para llegar a la Asamblea del Magdalena. En ese mismo encuentro se definieron los candidatos de los “paras” a las alcaldías del departamento.

“El señor Luna Correa manifestó que en la cumbre de “El Difícil” se decidió apoyar a las siguientes personas en su aspiración a la Asamblea del Magdalena: Uldis Pérez Maestre, Virgilio Torres Cuello, Eparquio Antonio Carey, Margarita Vives Lacouture, Luz Estella Durán, Guillermo Delgado, Joaquín Guerra Bernal y Adolfo Larios” señala la decisión de la JEP, conocida por La W.

Los hospitales y la salud del Magdalena al servicio de los “paras”.

Otro de los puntos que abordó en su relato ante la jurisdicción el exgobernador Trino Luna, fue la cooptación del sector salud por los grupos paramilitares, con la venia del exmandatario departamental. Trino Luna refirió 19 nombres de gerentes de hospitales que según su dicho fueron nombrados por su despacho, por solicitud de las Autodefensas.

Los nombrados

Según Trino Luna, en el hospital de El Difícil nombró a Yusif Atala Elías y en el del Plato nombró al señor Carlos Maestre por petición del comandante paramilitar Augusto Castro “Tuto Castro”.

Continuó señalando que en el hospital del municipio de Ciénaga nombró a Jaime Sánchez Maldonado, en el hospital de Aracataca a Álvaro Saade, en el hospital de la Zona Bananera a Luis Clínico Mariño, en el de Pueblo Viejo a Luis González Salazar, todos los anteriores por petición del excomandante paramilitar Carlos Mangones “Tijeras”.

En el caso del municipio de Fundación, según Trino Luna fue nombrado en el cargo el señor Mario Jimeno por petición de la exalcaldesa y excongresista condenada por paramilitarismo Karely Lara. Y particularmente sobre el hospital central de Santa Marta, según el exgobernador fue nombrado Juan Eljadue por solicitud del excongresista Alfonso Antonio Campo, también “parapolítico”.

Asimismo, afirmó que la secretaría de salud fue entregada a Roberto Campo Severini por solicitud de su hermano, el excomandante AUC Saúl Severini, y además también fue director del hospital de Pivijay por cuenta de esos vínculos. Además de los anteriormente mencionados, el exgobernador Trino Luna indicó que entregó la Lotería El Libertador al señor Pablo José Sala, y el hospital de El Piñón a Yuri Martínez Chávez, debido a que lo recomendó el exrepresentante Jorge Caballero.

Adicionalmente, Trino Luna afirmó que Saúl Severini no solo incidió en la elección de su hermano Roberto Campo Severini, sino que logró que le nombraran al señor José Guerrero en la dirección del hospital de Pedraza, al señor Álvaro Gutiérrez Manga en la dirección del hospital de Pueblo Nuevo y a Diógenes Romero, como director del hospital de Remolino.

Finalmente otra actora del conflicto fue la para-aliada de varios políticos en el Magdalena Sonia Alfredina Soto “La Sombrerona”. Según Trino Luna, por petición de Soto nombró al señor Leonardo Posada como director del hospital de San Ángel, a Juan Carlos Redondo como director del hospital de Algarrobo y a la señora Silena Chiquillo en la dirección del hospital del municipio de El Retén.

Drummond, empresar Ltda, Combustibles Ayatawacoop y el exministro “salpicado”

El exgobernador Trino Luna también vinculó en su relato ante la JEP al exministro de Agricultura Álvaro Araújo Noguera, señalando que la empresa de la familia Araújo Castro, EMPRESAR LTDA (dedicada a la distribución de licor) tenía vínculos con el bloque paramilitar al mando de Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40″.

Según Luna, el propio exministro Araújo Noguera le confesó esos “acuerdos” en el marco de una disputa que Luna tenía en Antioquia porque no le dejaban distribuir el Ron Caña, por tanto limitó la posibilidad de que el Aguardiente Antioqueño ingresara al Magdalena, por lo cual Araújo Noguera (según el exgobernador) le pidió que no los perjudicara por esos “acuerdos” que había con las AUC.

“Jorge 40 me cita a una reunión, me dice que el dueño de la empresa es Álvaro Araújo Noguera, que me reúna con él para que se resuelva el tema del aguardiente antioqueño, yo me desplacé a la ciudad de Valledupar, me reuní con el doctor Álvaro Noguera, el exsenador y exministro me dice – es que nosotros tenemos unos acuerdos y nosotros le pagamos un porcentaje a las AUC. Yo le dije vamos a revisar el tema la próxima semana” fueron sus palabras.

Por otra parte, el exgobernador Trino Luna manifestó que conoció de la señalada financiación de la minera Drummond a los grupos paramilitares a cambio de seguridad, asunto del cual se enteró en una reunión que tuvo con el excomandante paramilitar Óscar Ospino Pacheco “Tolemaida” en la finca del excontratista Jaime Blanco Maya, quien precisamente ventiló esos supuestos vínculos ante la JEP.

“El presidente estaba muy preocupado, se montó una base militar que todavía está en la ciudad de Santa Marta, en el puerto de la DRUMMOND, la DRUMMOND contrató unas empresas privadas para que ellos monitorearan todo el corredor y JORGE 40 reforzó también todo el tema de la zona minera y reforzó todo el tema de la zona del ferrocarril” afirmó Luna a la JEP.

Asimismo expresó que una de las empresas de gasolina más importantes de la guajira, Ayatawacoop, fue estructurada en su momento por Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40″, quien según Trino Luna, puso en el cargo con esos fines al ejecutivo Álvaro Ordóñez Vives.