A los colombianos que, no se vayan, que no tomen decisiones por ansiedad: Duque

Durante su primer día de visita a Miami, Estados Unidos, el presidente Iván Duque tuvo varios encuentros con empresarios estadounidenses, donde destacó los indicadores históricos de crecimiento del país, el proceso de transición energética y la inversión en infraestructura vial, al tiempo que afirmó que los buenos resultados son consecuencia de las decisiones acertadas durante el cuatrienio y aun en momentos de pandemia.

Sin embargo, el mandatario envió un mensaje a los colombianos que han pensado en irse del país tras la elección del presidente, Gustavo Petro.

“Les pediría a los colombianos que no se vayan del país, porque no podemos tomar decisiones ni por temor ni presión ni ansiedad. Colombia es próspera en America Latina, tiene democracia estable e instituciones muy fuertes, en el que las libertades no dependen de quién sea el presidente”, dijo el Mandatario.

También, el jefe de Estado resaltó las bondades del país para la inversión. Además, agregó que los indicadores reflejan la recuperación que tuvo el país, gracias a las decisiones tributarias acertadas en el 2021 e, incluso, antes del 2020, cuando empezó la pandemia.

Finalmente, el Mandatario hizo referencia a los resultados de su Gobierno en cuanto a infraestructura vial y en el sector de las TIC.

“Mientras estamos aquí, hemos logrado inaugurar vías de cuarta generación en Colombia. Ya inauguramos diez y en las próximas semanas vamos a inaugurar ocho vías más de 4G, lo cual quiere decir que durante esta administración habremos inaugurado la misma cantidad de kilómetros que se construyeron e inauguraron en los primeros 25 años de las concesiones viales en Colombia”.