Demandaron a familia de un perro que habría ocasionado la muerte de un gato

Bogotá

En las últimas horas, un juez aceptó una demanda contra los dueños de un perro criollo por el asesinato de un gato en un condominio del noroccidente de Bogotá. Milo, es el animal acusado de atacar al felino ocasionarle graves heridas. Sin embargo, en diálogo con W radio, Juan Simón Vázquez, abogado de la familia demandada, explicó en qué consiste el proceso.

“Realmente es un caso de responsabilidad contra los dueños del perro, este caso adopta una connotación muy particular, por la naturaleza del asunto hay que entrar a acreditar el daño, en palabras castizas se vuelve un juicio contra el perro. No es que llamen a juicio al perro, los animales no tienen capacidad de comparecencia a una instancia judicial, sus dueños si la tienen, pero digamos que la forma de exigir la reparación es acreditar la participación del perro en el ataque al gato.”

El abogado, aclaró que en este caso el perro no se puede llamar a juicio. “El material probatorio que obra y obrará es digamos el típico material de un proceso criminal, si se determina que el perro atento contra el gato pues procede una reparación integral de las víctimas que son en este caso la familia del gato (…) el material probatorio es la necropsia del gato, el hallazgo donde se encuentra herido al gato y ahí es trasladado a un centro asistencial y se hace la revisión y el dictamen del veterinario es la que obra, así como los testigos puedan verificar que el perro le propinó el ataque al gato.”

“Como el daño qué hay es la muerte del gato de alguna forma hay que discutir la participación de Milo en la muerte del gato, no es que vayan a declarar a Milo culpable, como las personas en términos generales estamos obligados a responder por terceros por daños que les causemos no solo nosotros sino por ejemplo nuestras mascotas, nuestros hijos, nuestros trabajadores, simplemente en este caso se quiere hacer responsable a la familia de Milo.”