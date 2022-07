Álvaro Uribe le recitó un poema a Marbelle luego de que le cantara en su cumpleaños

En redes sociales se hicieron virales varios videos en el que la cantante colombiana Marbelle le cantó al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez en la celebración de su cumpleaños número 70.

Al ver a la cantante y escuchar su voz, Uribe se levantó de la silla y se puso frente a ella.

Sorpresa en nuestra reunión de bancada llega @Marbelle30 feliz cumpleaños @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/kgIwVo28XX — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 19, 2022

Luego de su sorpresa al exmandatario, Marbelle le dedicó unas palabras a Uribe, demostrándole que tiene confianza en él y que por eso espera “nunca abandonar” Colombia.

“Si pudiera de forma vitalicia darle mi apoyo, aquí estoy. Muchos de los que estamos aquí vamos a seguir de pie. No solamente hay una colombiana que ha podido hacer su sueño realidad, en mi propio país”

“Ojalá no tenga que abandonar mi país, y si lo hago es porque tengo la fe que usted va a estar ahí”, agregó.

Ante las palabras de la artista, Uribe le respondió con un poema de Santiago Vélez Escobar: “hace tiempo señor, que estoy queriendo con todo el corazón a una mujer, hace tiempo que en él está viviendo y no me quiere pagar el alquiler. A la ingrata di mis ilusiones, a cambio de su amor se lo alquilé. La cuenta me negó mil ocasiones y hoy que ante ti la demandé”.