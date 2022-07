Nadie me ofreció y nunca recibí coimas: Luis Alberto Rodríguez, sobre los OCAD-Paz

A propósito de las denuncias que se conocieron sobre presunta corrupción en los proyectos de inversión viabilizados por el OCAD-Paz, Sigue La W conversó en exclusiva con Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, DNP. En el diálogo, fue enfático en asegurar que desde la entidad no se votaban ni aprobaban los proyectos.

Vale resaltar que el escándalo de los OCAD-Paz surgió cuando se reveló que el exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, recibió unas denuncias de presunta corrupción en los recursos para los municipios afectados por el conflicto, es decir los que están agrupados en los PDET.

A propósito del escándalo, indicó que desde el Departamento Nacional de Planeación y cuando fue director, cargo que dejó hace un año, no recibió coimas para viabilizar o ejecutar los proyectos.

“Yo no participé en ninguna actividad que tenga que ver con coimas, a mí nadie me ofreció ni recibí coimas, dentro de mis funciones no estaba viabilizar, priorizar, aprobar, ni escoger la entidad encargada de ejecutar y contratar interventoría”, aseguró Rodríguez.

¿Quién es responsable de votar los OCAD-Paz?

De acuerdo con las declaraciones de Luis Alberto Rodríguez, es el OCAD, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, el encargado de viabilizar, priorizar, aprobar, escoger la entidad encargada de ejecutar y contratar interventoría.

En el caso del escándalo puntual de los recursos para la paz, aseguró: “yo no voté, no participé en una instancia de los OCAD-Paz. Planeación ejercía un trabajo de gestión documental, recibía una lista de chequeo de documentos”.

Para Rodríguez, en esa instancia se tomaban las decisiones con el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, que en su momento era Emilio Archila, en cabeza del Gobierno, junto con alcaldes y gobernadores.

“La responsabilidad y la tarea del OCAD-Paz estaba en el OCAD-Paz, no era una sola persona, es un órgano colegiado”, aclaró.

Finalmente se refirió a la gestión de Archila, asegurando que sería él quien puede conocer más información sobre lo que ocurría en los OCAD-Paz. “Tengo el mejor concepto del doctor Archila, pero definitivamente él tiene más información de lo que pasaba allá porque él votó”, agregó.

A continuación, escuche la entrevista completa en exclusiva con Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación. En el encabezado, sus declaraciones sobre el escándalo de los OCAD-Paz.