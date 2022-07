Ordenan al alcalde Dau dejar de llamar “viejita chismosa” al concejal Javier Julio

El juez quinto de Pequeñas Causas Laborales de Cartagena, Joaquín Uparela Hernández, le ordenó al alcalde William Dau no volverlo a llamar “viejita chismosa” al concejal de MAIS, Javier Julio Bejarano, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades en sus redes sociales y en las de la Alcaldía Mayor.

Dentro de las 24 horas siguientes a ser notificado, Dau debe rectificar las afirmaciones contra el concejal y retirar de sus redes sociales y de las de la Alcaldía los videos publicados el 3 de junio y 14 de julio de este 2022, en los cuales hace referencia al cabildante.

A través de sus redes, Dau se refirió a esta orden y señaló que es su intención acatarla, sin embargo, en esa misma publicación compartió el mensaje de otro ciudadano que sigue llamando a Julio Bejarano ‘viejita chismosa’.

“En relación con tutela presentada por el honorable concejal Javier Julio Bejarano mediante la cual un juez me ordena que en adelante deje de referirme al honorable concejal como la “viejita chismosa“, informó a la ciudadanía que es mi intención acatar la orden. No obstante, no puedo responder por otras personas que utilicen el mismo apelativo para referirse al honorable concejal Julio Bejarano, tal como este post que me envía el señor Garcilazo de la Vega”, se lee en el mensaje del mandatario.

En la acción, el cabildante también hizo referencia a la denuncia que instauró por presuntas amenazas en su contra, las cuales, según advirtió en la tutela, fue desvirtuada por el alcalde.

"Él como alcalde mayor de la ciudad es el jefe de la policía y en conversaciones con el comandante de la Policía Metropolitana, el Brigadier General Nicolás Zapata Restrepo, Dau le expresó que las amenazas no eran creíbles e investigables”, expuso Julio Bejarano.

Ante esto, el juez considera peligroso lo dicho por el alcalde, “porque al descalificar las denuncias por las amenazas que ha recibido el actor, aumenta el riesgo al que pueda estar sometida su integridad y la de su familia. Incluso, el alcalde con las afirmaciones injuriosas y calumniosas en su contra está insinuando que el actor está incurso en una presunta conducta delictiva denominada falsa denuncia”.