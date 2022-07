Sellan sede del Departamento de Salud de Cartagena por malas condiciones sanitarias

La sede principal del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena, ubicada en el barrio Getsemaní, fue sellada este jueves por incumplir con las condiciones higiénico-sanitarias requeridas para su funcionamiento.

El cierre se dio tras un concepto desfavorable de la oficina de Ambiente y Salud de la Dirección de Salud Pública, luego de una inspección en la que se corroboró que, además de las malas condiciones sanitarias, se está cayendo gran parte de la fachada, los balcones y los pasamanos de la escalera, por lo que usuario o funcionario podría ser víctima de un accidente.

Jairo Cabarcas, presidente del Sindicato de Trabajadores de Entidades Estatales del Distrito de Cartagena (Sintraedecar), indicó que “este cierre no es un criterio que se hayan inventado los sindicatos, sino un concepto que nosotros solicitamos unas semanas atrás para que evaluaran, así como se evalúan los establecimientos públicos y privados por parte del Dadis, si como Dadis cumplíamos y qué gran sorpresa, obviamente no cumplimos y por ese no cumplimiento toca sellar y cerrar las instalaciones hoy”.

La directora encargada del Departamento de Salud, Carmen Llamas, indicó que tras la inspección realizada y el cierre de la sede se estableció un plan de mejora, el cual se empezará a aplicar de manera inmediata.

Llamas precisó que desde este viernes los funcionarios trabajarán de manera remota y no habrá atención al público y que hace meses se viene dando el traslado de las oficinas como la de Prestación de Servicio y Vigilancia y la de Control al barrio Manga, precisamente por las precarias condiciones de la sede Fátima, que ya está en proceso para que se realice su intervención.