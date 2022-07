Turista denuncia maltrato por parte de empleado del Hotel Regatta Cartagena

El paseo familiar de Gerfried Pinto Maturana a Cartagena terminó marcado por una agresión de la que fueron víctimas en uno de los hoteles más visitados de la zona turística de esa capital: el Regatta.

Pinto y su hijo fueron atacados por uno de los empleados de ese hotel que, según denuncia el turista, empezó a agredirlos verbalmente luego de un inconveniente con la hora de salida del hotel de él y su familia.

“Luego de regresar de un paseo en las Islas del Rosario, le solicito a la recepcionista que voy a subir a la habitación para organizarme y hacer el checkout, sin embargo, ella me solicita pagar un valor porque ese procedimiento debí hacerlo a las 12, no le vi ningún inconveniente, lo que yo pedía era subir para organizar todo por el vuelo. Y ahí es donde este señor que nos agrede empieza decir que no debemos subir porque antes nos toca pagar”, cuanta Pinto.

Según el turista, el empleado del Regatta se molestó porque él le indicó que no era de su resorte intervenir en su conversación con la recepcionista, por lo que acabó atacándolo. “Fue ahí donde él sacó la mano, me tira al suelo y empieza a darme patadas. En el video se registra como mi hijo en vista de que me agreden trata de defenderme y él sin medir fuerzas la coge con mi hijo un muchacho de 15 años y en el video se ve como le da puños ese señor”, relata el turista.

Las imágenes muestran que otros empleados del hotel trataron de detener el actuar del empleado que atacó a los turistas, a lo que este se oponía.

Pinto indicó que no recibió ningún tipo de apoyo de las directivas del hotel. “Ni siquiera nos dieron hielo para las contusiones de mi hijo y cuando les pedí la identidad del agresor nos dijeron que no. Les pedimos copia de los videos de seguridad que son la prueba fehaciente y nos dicen que tampoco es posible”.

La W ha marcado insistentemente a un celular que aparece como contacto del Regatta y no ha sido posible comunicarnos con ese hotel para conocer su versión de esta denuncia. Estamos atentos para escuchar su respuesta.