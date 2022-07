JEP aplaza audiencia de Piedad Córdoba, dice necesitar “un mes” de recuperación

La W conoció que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aplazó por cuarta vez la declaración de la senadora por el Pacto Histórico Piedad Córdoba, sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

En esta ocasión, el postergamiento de la diligencia se produjo luego de que la congresista posesionada, afirmara que por cuenta de los quebrantos de salud que ha padecido no podía presentarse a declarar este viernes, y que necesitaría “un mes” de recuperación, para estar en perfecto estado para acudir a la JEP. Eso sí, no allegó incapacidad médica alguna.

Debido a lo anterior, los magistrados decidieron aplazar nuevamente la audiencia pero, comisionaron a la Fiscalía de la JEP para que se dirija a la clínica en la que se encuentra Piedad Córdoba, y constaten si efectivamente se encuentran tan enferma y sería pertinente tomar su declaración en la clínica, o de lo contrario ordenar que se traslade a Bogotá a presentarse ante la jurisdicción.

“...en ejercicio de sus facultades de policía judicial realice una inspección a la historia clínica de la declarante con el fin de determinar su estado de salud y de establecer con la entidad prestadora de salud que la atiende si la declarante se encuentra en condiciones médicas de declarar y, si es así, si puede viajar a la ciudad de Bogotá o si es necesario tomar su declaración en la clínica en la cual se encuentra hospitalizada " sentenció la jurisdicción en el oficio conocido por La W.

W Radio consultó a la defensa de la familia de Álvaro Gómez Hurtado, que en cabeza del abogado Joan Sebastián Moreno, señalaron que ese constante aplazamiento de las audiencias por parte de Piedad Córdoba, significan que “tiene miedo” y no sabe nada del magnicidio.

“La solicitud de aplazamiento de la señora Piedad Córdoba solo demuestra que tiene miedo de declarar sobre algo que no sabe y no le consta, ella no sabe quién mató a Álvaro Gómez Hurtado y ha salido públicamente a decir que sí sabe” manifestó Moreno.

Además, enfatizó en que dada su condición de senadora, Piedad Córdoba tiene un especial deber de respeto hacia la administración de justicia, y “no se entiende” por qué ha mostrado negativa en aportar verdad clara y exhaustiva.