No es un terrorista: abogado de Viktor Bout, el ruso llamado “mercader de la muerte”

A propósito de las discusiones para lograr el intercambio de detenidos entre Estados Unidos y Rusia, La W conversó con Steve Zissou, abogado de Viktor Bout, quien podría ser canjeado por la estrella del baloncesto estadounidense, Brittney Griner.

El ruso Viktor Bout es conocido como “El mercader de la muerte” y fue declarado culpable de conspirar para vender armas a una organización terrorista. Actualmente cumple una sentencia de 25 años en una prisión en Illinois, Estados Unidos.

El diario New York Times aseguró que Bout tenía una compañía de aviación y entre sus clientes estaba Al Qaeda, grupos revolucionarios de Ruanda, Sierra Leona, Argelia y las Farc en Colombia.

Sobre el caso, el abogado Steve Zissou, insistió en que es “hora de que se realice un intercambio” o se defina su situación con una eventual negociación.

“Para mí Viktor Bout no es ningún un terrorista, difiero de la sentencia. Lo que él tenía era una compañía de transporte y después de la caída de la Unión Soviética se dedicó a transportar estos bienes y servicios por el mundo. Si incluía armas o no, está por discutirse. Difiero que sea un terrorista o un criminal, cuando se habla del caso no hay ningún tráfico de armas ni intercambio de dinero ilícito, para mí es un crimen creado por las agencias de Estados Unidos para poder atacarlo por cosas que no le gustaban que hiciera en los 80″, aseguró.

¿Tenía alguna relación con las Farc?

En cuando a las investigaciones sobre presuntos vínculos con la antigua guerrilla de las Farc en Colombia, el abogado del “mercader de la muerte” indicó que no hay ningún tipo de relación o intercambio.

“No hay relación alguna, si se miran los documentos del caso se sabe que el gobierno de Estados Unidos pagó millones de dólares a personas e informantes para crear este caso y a distintos criminales para que lo incriminaran, sabiendo que era un empresario del transporte que estaba retirado. La información que hay es errónea, esas personas que supuestamente dieron la información están incriminándolo de una manera falsa y errónea para tener ciertos beneficios”, respondió.

¿Cree posible un intercambio con Estados Unidos?

Sobre las discusiones de un posible intercambio de detenidos entre Rusia y Estados Unidos, indicó que en el país de Viktor Bout tienen interés en que él esté con su familia.

“Llevan pidiendo esta negociación por muchos años y fue recientemente que Estados Unidos dijo que podrían hacerlo y Blinken reiteró que se podía hacer esa negociación. Los rusos han querido hacer el intercambio y el paso a seguir es el juicio que lleva adelante la estrella de la NBA”, indicó.

Justamente aseguró que por el momento las negociaciones están en pausa hasta que concluya el juicio contra Brittney Griner, quien fue detenida en Moscú cuando encontraron cartuchos de cigarrillos eléctricos con aceite de cannabis en su maleta.

