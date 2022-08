Reapareció Petro con las Fuerzas Armadas desde la región ¿Nueva foto, nueva era?

Semáforo Al Oído

Rojo

Un caso que está causando bastante indignación fue el que vivió anoche y denunció la periodista Edna Liliana Valencia, quien es escritora del libro ‘El racismo y yo’. La periodista denunció lo que ella llamó un posible caso de perfilamiento afro en el aeropuerto de Cali.

La presentadora estaba pasando los controles normales, cuando un patrullero se le acercó y le pidió que si le dejaba tocarle y revisarle su cabello. A lo que Edna se negó, por lo que la enviaron a una oficina para realizarle un registro de sus objetos personales. La escritora también expresó que fue a la única persona a la que le pidieron registrar su cabello. Después de que registraran su maleta la dejaron seguir.

“Considerar que una característica de mi fenotipo afro me convierte en una posible criminal es absoluto racismo, voy a tomar medidas ante las autoridades pertinentes, esto no me debe pasar ni a mí ni a nadie solo por nuestro cabello afro”, dijo Edna Liliana.

Liliana se encuentra en este momento fuera del país en un foro de periodistas afro, a su regreso prometió tomar todas las acciones necesarias. Desde Al Oído le enviamos todo el apoyo

Amarillo

El presidente Iván Duque resultó un gran escritor, fueron 4 libros los que escribió en estos 4 años. Los libros son: ‘El camino a cero’, ‘El humanismo importa’, ‘Es con hechos’ y ‘Paz con legalidad’. Esto ha causado sorpresa porque ningún expresidente ha escrito tantos libros, muchos logros quedan de este gobierno y en los libros se podrá conocer más de la gestión de su mandato. Otros creen que tanto viaje del gobierno fue para inspirarse y han criticado en redes al mandatario.

Verde

En el Guaviare comenzarán a vivir sabroso, llegará la primera Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, así lo anunció el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hace dos días, expresando que es un logro de la Caja de compensación campesina, que recuerden es la única del país.

Les comparto un dato, según el último informe del DANE, el desempleo en el Guaviare está cerca al 14%. Por eso le damos el verde a esta gran noticia.

Además, en el mismo evento, el director de la caja campesina del país, el doctor Carlo Marcantoni, expresó “trabajaremos por seguir llegando a territorios alejados y trabajaremos de la mano del nuevo gobierno, nuestra meta es que todos los que han sentido abandono sepan que llegó el momento de vivir sabroso y en dignidad”.

Ñapa del presidente electo Petro

La ñapa que también está en semáforo en verde es la reaparición del presidente electo Petro. Está haciendo la foto oficial y el video desde la Serranía de la Macarena. Además, en el video se ve todo el tiempo sonriente y amigable con nuestra fuerza pública, un mensaje sin duda de respaldo e importante en este momento.