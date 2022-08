El compositor de Motown, Lamont Dozier, murió a los 81 años

La noticia de la muerte del músico Lamont Dozier nacido en Detroit, Michigan, el 16 de junio de 1941, fue confirmada por su hijo Lamont Dozier Jr en Instagram.

Junto a los hermanos Eddie y Brian Holland, Dozier creó en los años 60 varios de los grandes éxitos de Motown para artistas como The Supremes con “Baby Love”, “Stop! In the Name of Love”, “You Keep Me Hangin’ On”.

También trabajó con Four Tops, Isley Brothers, entre otros. El trío fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1988 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990.

Después de dejar Holland-Dozier-Holland en 1973, Dozier siguió su carrera en solitario como compositor e intérprete y colaboró con Phil Collins en el número 1 de EE.UU., “Two Hearts”, con el que ganó un Globo de Oro y un Grammy.

El compositor estadounidense estaba casado con su segunda esposa, Barbara Ullman Dozier, y deja seis hijos.