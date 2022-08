En Floridablanca crearán ‘obleas Petro’ ante reforma tributaria

Cristián Jiménez, propietario de tentaciones dulces, en Floridablanca, quien ha creado obleas extravagantes de aguacate, cerdo, peperoni, yuca, entre otras, mostró su preocupación por el anuncio que se hizo sobre la reforma tributaria. Dijo que esto podría afectar a los pequeños empresarios del municipio dulce y esto podría ocasionar cierres inminentes.

Cuestionó la igualdad de la que habla el nuevo presidente y dijo que una de las obleas que podría crear sería la denominada “Petro”, que tengan un valor entre 30 a 40.000 pesos, esto con el fin de que el nuevo mandatario entienda y dimensione que los clientes no podrían comprar un producto tan pequeño a alto costo.

“Yo creo que podría ser la oblea que tenga la imagen de Petro que puede costar 30 a mil o 40 mil pesos para tener igualdad, no sé de qué equilibrio está hablando nuestro presidente, si nos va a joder a todos, nadie nos va a comprar una oblea tradicional que hoy vale tres mil y puede costar 10 mil pesos”.

Según Jiménez, esas empresas familiares como panaderías, reposterías, ventas de dulces, o las tradicionales de obleas en Floridablanca tienen que pagar el 8% del impoconsumo , sin deducibles, y sumándole, el posible impuesto del 10% , es decir, sería el 18 %.

Esto sin contar el incremento de la materia prima que desde el 2020 no hay control de los precios y costos.

Entre tanto, también dijo que a todo esto se suma la recuperación económica que hasta hoy están teniendo luego de dos años de confinamiento por la pandemia.

“Estamos jodidos con los insumos, y ahora con el IVA del 10%, no entiendo la igualdad, más de 450 empresas pequeñas, o mejor dicho, empresas familiares, no somos multinacionales, nos están jodiendo. Sale más barato ser informal, en las calles el derecho al trabajo es fundamental, no se puede tocar, dejar de ser régimen común y convertirse en un régimen simplificado”.